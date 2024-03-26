Патрушев: Украина стоит за терактом в "Крокусе"

У секретаря Совбеза нет сомнений

За терактом в "Крокус Сити Холле" стоит Украина.

Такое мнение выразил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

"Конечно, Украина", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли за терактом Украина или ИГИЛ ( запрещенная в России террористическая организация – прим. ред.).

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным СКР, погибли 139 человек. Пострадали 152 человек. В настоящий момент задержаны 11 подозреваемых, арестованы восемь человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"