Президент выступил на коллегии ведомства

Генеральная прокуратура должна предпринять все необходимое для того, чтобы виновные в теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске понесли справедливое наказание. Такое заявление сделал во вторник, 26 марта, президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.

Как заявил глава государства, он рассчитывает на то, что "прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание".

Виновные должны быть призваны к ответственности и наказаны, "как того и требует российский закон", цитирует Владимира Путина ТАСС.

В ответ генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал, что исполнителей и организаторов этого преступления постигнет суровая кара, сообщает РИА Новости.

Ряд западных стран, разрушая вековые устои и ценности, по сути, встали на путь расчеловечивания. Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. 22 марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что власти не могут делать каких-либо официальных заявлений относительно расследования теракта в "Крокус сити холле", пока оно не завершено. По его словам, "когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии".

Тем временем секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, что стоит за терактом в "Крокусе", заявил, что это, "конечно, Украина". От подробностей он воздержался.

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