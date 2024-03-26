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Путин призвал Генпрокуратуру наказать виновных в теракте в "Крокусе"

14:20
  • вторник
  • 26 марта 2024

Президент выступил на коллегии ведомства

Генеральная прокуратура должна предпринять все необходимое для того, чтобы виновные в теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске понесли справедливое наказание. Такое заявление сделал во вторник, 26 марта, президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства.
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Как заявил глава государства, он рассчитывает на то, что "прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание".

Виновные должны быть призваны к ответственности и наказаны, "как того и требует российский закон", цитирует Владимира Путина ТАСС.

В ответ генеральный прокурор России Игорь Краснов пообещал, что исполнителей и организаторов этого преступления постигнет суровая кара, сообщает РИА Новости.

Ряд западных стран, разрушая вековые устои и ценности, по сути, встали на путь расчеловечивания. Практически ежедневно наши сограждане и, что особенно больно, дети погибают от целенаправленных артиллерийских обстрелов жилых массивов, ударов по ним беспилотниками. 22 марта в Москве совершен террористический акт, унесший множество жизней мирных людей. У этих злодеяний общая цель – запугать людей, разрушить единство нашего народа. Их исполнителей и заказчиков неизбежно настигнет кара.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что власти не могут делать каких-либо официальных заявлений относительно расследования теракта в "Крокус сити холле", пока оно не завершено. По его словам, "когда следствие посчитает необходимым, тогда будут высказываться версии".

Тем временем секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, отвечая на вопрос о том, что стоит за терактом в "Крокусе", заявил, что это, "конечно, Украина". От подробностей он воздержался.

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