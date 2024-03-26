Путин велел Генпрокуратуре взять под контроль ситуацию в миграционной сфере

Это тревожит многих, подчеркнул президент

Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна находиться на контроле компетентных органов. Такое заявление сделал во вторник, 26 марта, президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Президент также призвал прокуроров вместе с коллегами из Министерства внутренних дел "проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере", сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совета безопасности, председатель комиссии Совбеза по миграционной политике Дмитрий Медведев рассказал, что поток приезжих в Россию растет. Однако "пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями".

Владимир Путин подчеркивал, что мигранты, которых в нашей стране уже 10 миллионов человек, обязаны уважать и исполнять российские законы. Глава государства затребовал предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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