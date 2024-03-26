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Путин велел Генпрокуратуре взять под контроль ситуацию в миграционной сфере

14:36
  • вторник
  • 26 марта 2024

Это тревожит многих, подчеркнул президент

Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих, она должна находиться на контроле компетентных органов. Такое заявление сделал во вторник, 26 марта, президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
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Президент также призвал прокуроров вместе с коллегами из Министерства внутренних дел "проанализировать и продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер, в том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере", сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совета безопасности, председатель комиссии Совбеза по миграционной политике Дмитрий Медведев рассказал, что поток приезжих в Россию растет. Однако "пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и такие проблемы, как рост преступности в среде иностранцев, конфликты с местными жителями".

Владимир Путин подчеркивал, что мигранты, которых в нашей стране уже 10 миллионов человек, обязаны уважать и исполнять российские законы. Глава государства затребовал предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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