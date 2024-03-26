Москалькова: применение пыток к задержанным недопустимо

Жестокость при задержании возможна, но пытать нельзя

Пытать задержанных и обвиняемых недопустимо. Об этом заявила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит "Парламентская газета".

Она напомнила, что нанесение травм подозреваемым при задержании не приводит к ответственности. Но пытать людей даже в таких обстоятельствах нельзя. Проводить любые процессуальные действия нужно в соответствии с законом.

24 марта в Басманный суд привезли четырех человек, которых задержали в Брянской области. Их обвинили в организации и реализации теракта в "Крокус сити холле". На фото из суда видно, что подозреваемые в терроризме имеют сильные травмы, а один из них был на каталке.

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