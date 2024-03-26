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Собянин: Началась регистрация участников проекта "Путь Героя"

14:46
  • вторник
  • 26 марта 2024

Присоединиться могут школьники и студенты колледжей

В Москве началась регистрация участников проекта "Путь Героя". Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Присоединиться могут школьники и студенты колледжей до 15 апреля.

Подростки изучают биографии людей, которые внесли вклад в историю страны, а затем составляют туристический маршрут по местам, связанным с выдающимися личностями. Жюри выберет лучшие работы и определит победителей в четырёх номинациях.

С 2019 года патриотический проект объединил уже более пяти тысяч человек.

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