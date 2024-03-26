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МЧС показало новые кадры разбора конструкций в "Крокусе" после теракта

14:57
  • вторник
  • 26 марта 2024

Партер уже разобран

Специалисты МЧС продолжают разбирать конструкции в "Крокус Сити Холле".
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Судя по кадрам, специалисты уже разобрали завалы в партере, сейчас идет демонтаж крыши и балкона.

Последствия разрушений и пожара устраняют более тысячи сотрудников МЧС. Накануне сообщалось, что специалисты разобрали более 645 кубических метров завалов.

26 марта подмосковные власти и спасатели планируют завершить разбор завалов. После этого к работе приступят криминалисты.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным СКР, погибли 139 человек. Пострадали 182 человека. В настоящий момент задержаны 11 подозреваемых, арестованы восемь человек.

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Сотрудники МЧС на месте пожара в "Крокус сити холле"
Сотрудники МЧС на месте пожара в "Крокус сити холле"
Сотрудники МЧС на месте пожара в "Крокус сити холле"
Сотрудники МЧС на месте пожара в "Крокус сити холле"
Сотрудники МЧС на месте пожара в "Крокус сити холле"
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