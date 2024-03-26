Ассанж избежал немедленной экстрадиции в США

Новое слушание по делу Ассанжа пройдет не ранее 20 мая

Высокий суд Лондона в рамках слушаний по делу об экстрадиции в США основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа постановил, что журналист вправе продолжить юридическое оспаривание соответствующего вердикта.

До рассмотрения апелляции экстрадиция Ассанжа в Соединенные Штаты откладывается.

Слушание по этому делу может пройти не ранее 20 мая, если американская сторона до 16 апреля представит суду необходимые документы по гарантиям относительно Ассанжа, сообщает The Guardian.

В июне 2022 года министр внутренних дел Великобритании Прити Пател решила удовлетворить запрос американской стороны об экстрадиции Ассанжа, которому в Соединенных Штатах угрожает по совокупности обвинений до 175 лет тюремного заключения. Решению Лондона не помешали просьбы комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович не выдавать журналиста.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что "этим вердиктом вынесен окончательный приговор всем демагогическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова, плюрализме и их притязаниям на моральное превосходство в современном мире".

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