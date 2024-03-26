Шойгу назвал глупостью слухи о дополнительной мобилизации

Она не требуется для создания буферной зоны

Глава Минобороны Сергей Шойгу ответил на вопрос о мобилизации из-за обстрелов Белгородской области.

Дополнительная мобилизация для создания санитарной зоны в регионе не требуется, подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналистов.

"Это глупость, полная абсолютно", - приводит его слова РИА Новости.

Белгородская область с начала марта подвергается массированным обстрелам. На данный момент погибли более 20 человек, более 150 пострадали. Детей вывезли в другие регионы ради безопасности. Президент Владимир Путин не исключил создание санитарной зоны, если будут продолжаться обстрелы российских территорий.

Осенью 2022 года в России прошла частичная мобилизация, на фронт призвали 300 тысяч человек. Указа о завершении частичной мобилизации не было, однако президент неоднократно подчеркивал, что в России нет необходимости в новой волне мобилизации.

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