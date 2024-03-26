В ФСБ и Совбезе высказались о теракте в "Крокусе"

Работа по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" продолжается

Присутствовавший на коллегии Генпрокуратуры директор ФСБ Александр Бортников заявил, что все, кто имеет отношение к террористическому акту в "Крокус сити холле", будут найдены и наказаны.

Сразу после окончания коллегии Генпрокуратуры главу ФСБ, который присутствовал в зале, журналисты буквально атакуют вопросами. Спрашивают в том числе про причастность Украины к теракту в "Крокусе". Бортников в этом не сомневается:

"Мы считаем, что эту акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и естественно способствовали и западные спецслужбы. А сами спецслужбы Украины имеют к этому непосредственное отношение. Я думаю, что это так".

Атаки на территории нашей страны украинские спецслужбы проводили неоднократно. Об этом вполне открыто говорил и глава СБУ в одном из последних интервью. Это ли не повод признать Украину террористическим государством?

"Ну, надо это делать, конечно. Я считаю, что это основание не только считать, но и принимать соответствующие меры", - заявил Александр Бортников.

Также глава ФСБ подчеркнул, что работа по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" продолжается. 11 человек уже задержано. Но это цифра не окончательная. Среди обвиняемых и Алишер Касимов. Гражданин России. Уроженец Киргизии. Бизнесмен. У него собственное кафе. Именно в квартире Касимова под Красногорском, по данным следствия, и жили террористы. Мужчину, как и других обвиняемых, Басманный суд Москвы сегодня отправил в СИЗО. Хотя защита настаивала на домашнем аресте.

В суд Касимова пришли поддержать родственники. В частности, мать обвиняемого заявила, что её сын не знал людей, которым он сдавал квартиру. Так ли это на самом деле, установит следствие. Однако Алишеру Касимову уже предъявлено обвинение по статье 205 – "Терроризм".

Накануне суд арестовал ещё четырех подозреваемых, которые, как считает следствие, помогали в организации атаки на "Крокус". В этом списке семья Исломовых. Именно они, по данным СК, предоставили террористам транспорт. Тот самый белый "Рено". А также занимались денежными вопросами.

"В автомобиле преступников обнаружены пистолет Макарова без патронов и магазин от автомата Калашникова с 30 патронами. На месте происшествия при осмотре обнаружены и изъяты два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами, бутылки с остатками бензина. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен", - сообщил Александр Бастрыкин.

В том, что за организацией теракта в "Крокус сити холле" стоит Украина, считает и секретарь Совбеза Патрушев. Вполне понятна и цель киевского режима. Испугать людей. Разжечь межнациональную вражду. Разобщить общество, которое после теракта в Подмосковье, напротив, лишь объединилось ещё сильнее.

Неравнодушные граждане собрали для родственников жертв теракта более миллиарда рублей. А люди по всей стране продолжают приходить в донорские пункты, чтобы сдать кровь для пострадавших. К акции уже присоединились 24 тысячи россиян.

Четвертый день продолжают приходить люди и к стихийному мемориалу, который образовался у "Крокус сити холла". Они приносят свечи, записки, детские игрушки.

К этому моменту аварийно-спасательные работы, которые длились четыре с половиной дня, завершены. И теперь эксперты Следственного комитета смогут более тщательно осмотреть место этой страшной трагедии.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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