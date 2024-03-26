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В Госдуме предложили ограничить доступ к книгам иноагентов

15:27
  • вторник
  • 26 марта 2024

Если документ примут, то закон начнет действовать с 1 сентября

Законопроект об ограничении в библиотеках доступа к книгам, авторами которых являются иноагенты, внесли в Государственную Думу. Об этом сообщает ТАСС. Создание документа инициировали ряд депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской.

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Предполагается, что министерство культуры создаст правила, по которым книги авторов-иноагентов будут размещаться и выдаваться в библиотеках. И доведет эти правила до всех сотрудников книгохранилищ. Особое внимание народные избранники просят обратить на новые территории. 

В пояснительной записке отмечается, что сейчас книги иноагентов в свободном доступе на полках и стеллажах. А это, по мнению депутатов, пропагандирует идею людей, которые выступают против России.

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