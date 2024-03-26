ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дружественные страны помогают ФСБ выявить участников теракта в "Крокусе"

15:22
  • вторник
  • 26 марта 2024

В том числе пособников за рубежом

Партнерские спецслужбы дружественных государств сотрудничают с Федеральной службой безопасности в выявлении всех участников бойни в "Крокусе". Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, делается очень многое.

По словам Бортникова, сотрудничество спецслужб поможет в процессе дальнейшей оперативно-розыскной деятельности выявить всех причастных к теракту как на территории России, так и за рубежом. Этой работой занимаются все оперативные подразделения, сказал директор ФСБ в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Четверо террористов устроили стрельбу и пожар перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске вечером 22 марта. По последним данным СКР, погибли 139 человек, еще 152 пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ситуация после теракта в "Крокус сити холле"
Ситуация после теракта в "Крокус сити холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.