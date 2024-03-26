Дружественные страны помогают ФСБ выявить участников теракта в "Крокусе"

В том числе пособников за рубежом

Партнерские спецслужбы дружественных государств сотрудничают с Федеральной службой безопасности в выявлении всех участников бойни в "Крокусе". Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, делается очень многое.

По словам Бортникова, сотрудничество спецслужб поможет в процессе дальнейшей оперативно-розыскной деятельности выявить всех причастных к теракту как на территории России, так и за рубежом. Этой работой занимаются все оперативные подразделения, сказал директор ФСБ в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

Четверо террористов устроили стрельбу и пожар перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске вечером 22 марта. По последним данным СКР, погибли 139 человек, еще 152 пострадали.

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