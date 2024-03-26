Президент Таджикистана взял под контроль следственные действия по "Крокусу"

В стране ведутся мероприятия с родственниками арестованных в России

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично контролирует следственные действия, которые проводятся в стране в рамках расследования возбужденного в России уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом во вторник, 26 марта, рассказали в республиканских силовых структурах.

Источник РИА Новости сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Таджикистана проводят следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте в "Крокусе".

Какие-либо подробности пока не раскрываются.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что в России уже предварительно получили "информацию об ангажированности Киева" относительно теракта в "Крокусе". Заказчик этого преступления пока не установлен, подготовили его радикалы-исламисты.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что следствие уже поминутно установило хронологию преступления и продолжает работу. Четверо исполнителей теракта арестованы и дали подробные показания о заказчиках и о тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта.

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