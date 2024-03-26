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Появились подробности о задержании замглавы ФТС

15:47
  • вторник
  • 26 марта 2024

Елену Ягодкину допрашивают по делу о коррупции

С заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Еленой Ягодкиной проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 26 марта, рассказали в правоохранительных органах.
Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области

Следственный действия с задержанной Ягодкиной ведут в рамках расследования уголовного дела. По неподтвержденным данным, ее подозревают в ряде коррупционных преступлений, связанных с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Источники ТАСС отмечают, что процессуальный статус замглавы ФТС пока неясен, его определят по результатам допроса, обыска в ее кабинете и иных следственных мероприятий.

В декабре 2023 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что экс-начальник управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрий Мурышов обвиняется в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей. Он, а также еще два фигуранта дела заключены под стражу.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

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Елена Ягодкина
Елена Ягодкина
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