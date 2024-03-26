Девочку-маугли нашли в петербургской квартире

Отец приковывал ребенка цепью к батарее

В Петербурге нашли девочку-маугли. Отец держал ее на цепи, чтобы не ходила гулять. Об этом пишет телеграм-канал 78|Новости. Ситуация раскрылась случайно. Ребенок травмировал руку и пришлось ехать в больницу.

В медучреждении девочка рассказала все врачам. И про цепь, и про то, что за проступки ее лишали обеда. Медики передали информацию сотрудникам правоохранительных органов.

Выяснилось, что отец и и дочь перебрались в Северную столицу из Белоруссии. В соседней стране у ребенка осталась мать, которая сильно пьет. Сейчас 12-летнего подростка поместили в социальный приют.

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