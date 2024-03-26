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ФСБ назвала главу ГУР Украины законной целью для ВС России

15:59
  • вторник
  • 26 марта 2024

СБУ необходимо признать террористической организацией

Директор Федеральной службы безопасности назвал еще одну законную цель для Вооруженных сил России. По словам Александра Бортникова, это глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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Директор ФСБ подчеркнул, что глава ГУР является законной целью для российских ВС - как и все, кто совершают преступления против России.

Бортников в интервью тележурналисту Павлу Зарубину ранее заявил, что необходимо признать Службу безопасности Украины террористической организацией. По данным директора ФСБ, есть связь между СБУ и ИГИЛ (запрещенной в России террористической организацией) в подготовке нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл".

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