Лукашенко передаст Путину данные о кураторах нападения на "Крокус"

Они не могли уйти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передаст российскому коллеге Владимиру Путину данные о предполагаемых кураторах преступников, которые совершили теракт в "Крокус Сити Холле".

Есть некие лица, вызывающие подозрения, отметил белорусский лидер. Террористы понимали, что после атаки на "Крокус" идти в Белоруссию нельзя, так как часть областей перешла на усиленный режим безопасности. По боевой ситуации были приведены в действие белорусские подразделения.

"Я Путину позвоню, скажу свои подозрения <…> они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы",- приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии добавил, что он и Путин не спали на протяжении суток после теракта.

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