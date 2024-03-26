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Русское "чудо-оружие" лишило ВСУ последней возможности защищаться

16:42
  • вторник
  • 26 марта 2024

150 этих бомб решили судьбу Авдеевки

Вооруженные силы России получили "чудо-оружие", перед которым у ВСУ нет защиты. Киев молит Запад о поставках F-16 и ракет для ЗРК Patriot, чтобы получить возможность хоть как-то противодействовать планирующим бомбам КАБ, пишет журнал Forbes.

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Автор материала, Дэвид Экс, поясняет, насколько опасна сложившаяся ситуация для украинских бригад. Он напоминает, что КАБ решили судьбу Авдеевки: потребовалось всего по 125 таких бомб в сутки в течение нескольких дней, чтобы сделать оборону бывшего укрепрайона ВСУ невозможной.

Отмечается, что в 25-месячном конфликте с Украиной ВКС России ежедневно сбрасывают по сотне планирующих бомб на позиции ВСУ. По рассказам военнослужащих ВСУ, после прилета одного КАБа от любых зданий и сооружений остается лишь яма.

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