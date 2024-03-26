Спасатели завершили разбор завалов на месте теракта в "Крокус сити холле"

Дальше площадку расчистит тяжелая техника

Спасатели завершили работы по разбору завалов на месте теракта в "Крокус сити холле". На пятый день после трагедии полностью ликвидированы последствия пожара, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, спасатели за это время разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций. Завалы были обследованы с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Спасатели вручную резали и разбирали конструкции, передает ТАСС.

Как пояснили в МЧС, дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом, с применением инженерной техники. Всего на месте теракта работали более 1 000 человек и свыше 300 единиц техники. По последним данным, в результате стрельбы и пожара в "Крокус сити холле" погибли 139 и пострадали более 150 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"