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Зеленский уволил главу СНБО Данилова

17:40
  • вторник
  • 26 марта 2024

На его место назначен экс-глава СВР

Алексей Данилов освобожден от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ, подписанный Владимиром Зеленским, опубликован на президентском сайте.

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Там же появился и другой указ, в соответствии с которым пост главы СНБО теперь займет экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Его место в СВР занял Олег Иващенко. Литвиненко уже служил в СНБО - с 2014 по 2019 год занимал пост заместителя секретаря. После этого возглавлял Национальный институт стратегических исследований, передает РИА Новости.

Алексей Данилов стал секретарем СНБО Украины в октябре 2019-го. До этого он был мэром Луганска, затем возглавлял подконтрольную Киеву Луганскую областную государственную администрацию и побывал в депутатах Верховной рады. Известен своими русофобскими взглядами – в частности, глумился над жертвами теракта в "Крокусе".

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