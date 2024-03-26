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Роботы с танковыми пулеметами отправились в зону СВО

18:02
  • вторник
  • 26 марта 2024

Модули доработали специалисты Ростеха

Госкорпорация "Ростех" отправила в зону СВО платформы дистанционного управления танковым пулеметом. Модули позволяют превращать пулеметы в роботизированную систему. Устройства доработаны с учетом реального боевого опыта и пожеланий бойцов.

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В конце прошлого года несколько модулей были переданы бойцам для тестовой эксплуатации. Военные отметили, что изделия хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях. Доработаны лишь механические узлы платформы, что повысило ее надежность и практичность.

Как поясняют в Ростехе, модули оснащены видеокамерой высокого разрешения со стабилизацией в двух плоскостях и мощным зумом. Платформу можно оснастить тепловизором, прибором ночного видения, дальномером и камерами собственной безопасности, которые выставляются по периметру. Оператор полностью контролирует платформу при помощи терминала, состоящего из ЖК-монитора и джойстика.

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