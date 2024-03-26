Допросы задержанных подтвердили украинский след в теракте в "Крокусе"

Одни исламисты не смогли бы подготовить теракт

Украинский след в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждаетсся показаниями задержанных. Одни исламисты не смогли бы подготовить эту акцию - конечно, им помогали, заявил директор Федеральной службы безопасносои Александр Бортников.

Первичные данные, полученные от задержанных, подтверждают причастность украинских спецслужб. Эта версия будет прорабатываться, пока есть основания говорить, что это именно так, сказал руководитель спецслужбы журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Бортников отметил, что заказчика теракта пока не установили - однако в ФСБ видят, кто организовывал нападение и вербовал исполнителей. Директор ФСБ подчеркнул, что теракт был выгоден западным спецслужбам и Украине. Их цель - раскачать ситуацию в России и посеять панику в обществе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"