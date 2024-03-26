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Путин вручил премии молодым деятелям культуры

22:20
  • вторник
  • 26 марта 2024

Церемония прошла в Кремле

Владимир Путин сегодня вручил премии молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Лауреатами стали вокалист Николай Диденко, хореограф Марина Леонова, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, живописец Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм, замдиректора Центра развития тувинской культуры и ремесел Менги Ондар. 

Президент особо отметил, что в тяжёлые, трагические периоды ещё больше возрастает значение культуры и её духовных, нравственных, моральных ценностей.

"Для нас крайне важно сейчас, когда мы глубоко переживаем случившееся в минувшую пятницу, опираться на эти ценности созидания, гуманизма и милосердия. Они объединяют нас в поддержке всех пострадавших, в нашей решимости быть сильными и сплочёнными. И здесь колоссальную роль играет чёткая, однозначная позиция тех, кто служит культуре", - заявил Путин.

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Владимир Путин вручает премию молодым деятелям культуры
Владимир Путин вручает премию молодым деятелям культуры
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