Мишустин: Более 100 судов разного назначения построили в России в 2023 году

Премьер рассказал о значении технологического суверенитета

Более 100 судов разного назначения было построено на российских заводах в прошлом году. Об этом на профильной стратегической сессии рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Флот пополнили танкеры, паром, морская платформа для сжиженного газа в Арктике. А ещё десятки рыбопромысловых и краболовных судов. Премьер отметил, что в условиях санкций отрасль столкнулась с серьёзными вызовами. И сейчас важно создавать отечественные компетенции, добиваясь технологического суверенитета.

"Сейчас у производителей портфель заказов растёт, на текущий момент он превышает 300 морских и речных судов. В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1,7 тыс. единиц в гражданском сегменте", - отметил Мишустин.

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