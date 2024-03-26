В России вновь заговорили об отмене моратория на смертную казнь

Эта тема будет глубоко проработана

После террористического акта в "Крокус сити холле" в российском обществе вновь началась дискуссия об отмене моратория на смертную казнь, который действует в нашей стране с 1996 года. Этот вопрос обсуждали сегодня и в Государственной думе.

Отдав дань памяти погибшим, депутаты Государственной думы приступили к обсуждению мер реагирования со стороны государства на подобные чудовищные преступления. Произошедшая трагедия возродила общественную дискуссию на тему необходимости возвращения смертной казни. Россияне требуют соразмерного наказания для террористов, отнявших жизни такого огромного количества людей. А для избегания судебных ошибок ввести, например, отложенное исполнение приговора. До повторного подтверждения вины другим составом суда.

Коммунисты предлагали вернуть смертную казнь еще в 2019 году. Но с оговорками - чтобы не было злоупотреблений. И сегодня законодатели по-прежнему считают, что действовать "на эмоциях" не стоит.

Смертная казнь то вводилась, то отменялась на всем протяжении русской истории. Высшая мера наказания до сих пор предусмотрена уголовным кодексом нашей страны. Но принято считать, что действует мораторий. В 96-м году, вступая в Совет Европы, Россия обязалась прекратить исполнение смертных приговоров и принять закон об отмене высшей меры. Тогда же Борис Ельцин подписал аналогичный указ. А Москва в 97-м году - еще и протокол к конвенции о защите прав человека и основных свобод. Но Государственная дума его так и не ратифицировала. Далее Конституционный суд признал вынесение высшей меры невозможным из-за отсутствия в стране судов присяжных. А когда они появились, предыдущее решение просто продлили. Все это время самым серьезным наказанием остается пожизненное заключение. Часть общества считает, что для ряда преступлений это слишком гуманно.

"Украинский след с каждым днем становится все более отчетливым в этой трагедии. Вы все видели, как эти отморозки убегали в сторону Украины. Оставалось чуть более 100 километров. Мы видели, как они тряслись при задержании. Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий, который мы установили на смертную казнь в 96-м году в связи с вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих нелюдей, отморозков иной меры наказания как смертная казнь", - заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Еще два года назад наша страна вышла из Совета Европы, превратившегося в русофобскую структуру. Вместе со всеми договорами и соглашениями. С юридической точки зрения ограничителем возвращения смертной казни остается мнение Конституционного суда. С морально-этической - взвешенная позиция законодателей, общественников и граждан.

"У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменил. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов. Достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Конституционный суд пока не комментирует возможность возвращения смертной казни. Поскольку, возможно, ему придется этот вопрос рассматривать. Осторожны с высказываниями на эту тему в парламентской фракции "Новые люди". Лидер партии Алексей Нечаев написал в соцсетях, что это не дисциплинирует преступников и не предотвращает трагедии, а лишь заставляет действовать более жестоко и не оставлять свидетелей. Представители этой партии считают, что нужно разгрузить силовые ведомства от лишней работы, упростить деятельность частных охранных предприятий и усилить борьбу с нелегальной миграцией и черным рынком оружия.

Спикер Госдумы предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политике. В "Единой России" заверили, что тема будет глубоко проработана, чтобы принять решение, отвечающее ожиданиям общества. Общественная палата заявила о готовности рассмотреть предложения парламента.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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