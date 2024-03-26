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Уволенный Данилов заявил о беспросветной ситуации на Украине

19:00
  • вторник
  • 26 марта 2024

Экс-секретаря СНБО отправят послом в Норвегию

Алексею Данилову не стыдно за годы работы на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он заявил в соцсети, что отдавался этой деятельности без остатка. И продолжит работать ради страны, какой бы беспросветной ни казалась ситуация на Украине.

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Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с должности секретаря СНБО. На его место назначен бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, передает ТАСС.

Причины перестановок пока не называются. В Верховной раде сообщили, что Алексей Данилов, скорее всего, отправится послом в Норвегию.

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