Уволенный Данилов заявил о беспросветной ситуации на Украине

Экс-секретаря СНБО отправят послом в Норвегию
Алексею Данилову не стыдно за годы работы на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он заявил в соцсети, что отдавался этой деятельности без остатка. И продолжит работать ради страны, какой бы беспросветной ни казалась ситуация на Украине.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Данилова с должности секретаря СНБО. На его место назначен бывший глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, передает ТАСС.
Причины перестановок пока не называются. В Верховной раде сообщили, что Алексей Данилов, скорее всего, отправится послом в Норвегию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"