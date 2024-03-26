Захарова оценила эффективность британской "карательной псевдоюстиции" в деле Ассанжа

Дипломат комментировала дело Ассанжа

Лондону потребовалось более пяти лет, чтобы принять уголовно-процедурное решение в отношении австралийского журналиста Джулиана Ассанжа. Зато о заказчиках теракта в "Крокус сити холле" в Великобритании "все знали" уже спустя несколько часов. Британское правосудие превратилось в фарс, посмешище на глазах у всего мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции.

Дипломат вновь обратила внимание мировой общественности на инспирированное Вашингтоном непрекращающееся преследование журналиста-расследователя Ассанжа. Оно уже много лет наносит серьезный ущерб институту журналистики и независимых СМИ, а также попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека, написала Захарова в Telegram.

Высокий суд Лондона 26 марта вынес решение в пользу Ассанжа. У журналиста будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в Штатах в общей сложности до 175 лет тюрьмы.

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