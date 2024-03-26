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Захарова оценила эффективность британской "карательной псевдоюстиции" в деле Ассанжа

19:32
  • вторник
  • 26 марта 2024

Дипломат комментировала дело Ассанжа

Лондону потребовалось более пяти лет, чтобы принять уголовно-процедурное решение в отношении австралийского журналиста Джулиана Ассанжа. Зато о заказчиках теракта в "Крокус сити холле" в Великобритании "все знали" уже спустя несколько часов. Британское правосудие превратилось в фарс, посмешище на глазах у всего мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции.

Ассанж избежал немедленной экстрадиции в США
В Великобритании решается судьба Джулиана Ассанжа. Все подробности

Дипломат вновь обратила внимание мировой общественности на инспирированное Вашингтоном непрекращающееся преследование журналиста-расследователя Ассанжа. Оно уже много лет наносит серьезный ущерб институту журналистики и независимых СМИ, а также попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека, написала Захарова в Telegram.

Высокий суд Лондона 26 марта вынес решение в пользу Ассанжа. У журналиста будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в Штатах в общей сложности до 175 лет тюрьмы.

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