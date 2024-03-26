Продолжается прием заявок на онлайн-конкурс "Покажи Москву!"

Он направлен на поиск и создание уникальных туристических маршрутов

Продолжается прием заявок на онлайн-конкурс маршрутов "Покажи Москву". Комитет по туризму Москвы осуществляет прием заявок на участие в конкурсе в целях развития внутреннего туризма.

Конкурс направлен на поиск и создание уникальных туристических маршрутов по различным округам города Москвы, соответствующих запросам и ожиданиям приоритетных целевых групп, а также на популяризацию профессии гида в сфере туризма.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте до 13 мая 2024 года включительно.

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