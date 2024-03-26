ПВО сбила четыре украинских дрона над Белгородской областью

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. Четыре украинских дрона сбиты над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, два украинских беспилотных летательных аппарата появились над Белгородской областью около 18.30 мск. Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Еще два БПЛА самолетного типа попытались атаковать объекты на территории Российской Федерации около 19.00 мск. Беспилотники сбиты силами ПВО.

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