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"Мать всех фейков": Захарова отреагировала на новость Bloomberg о Путине

21:09
  • вторник
  • 26 марта 2024

Агентство утверждает, что в окружении президента не верят в причастность Украины к теракту

Мария Захарова восхищена "шедевральной" новостью, опубликованной Bloomberg. Агентство утверждает, что в окружении Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в "Крокусе".

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Официальный представитель МИД России назвала это сообщение "матерью всех фейков". Дипломат подчеркнула: особая удача в том, что вышла новость именно 26 марта, когда президент России с утра находился "в окружении". Рядом с Путиным были и генпрокурор Игорь Краснов со всем центральным аппаратом генпрокуратуры, и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Также присутствовал силовой блок - секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу и директор  ФСБ Александр Бортников.

Захарова напомнила в Telegram, что Патрушев и Бортников вдобавок дали пространные интервью. Основной темой их была как раз вовлеченность США, Великобритании и Украины в трагические события в "Крокус Сити Холл"

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