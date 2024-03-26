ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский яхтсмен пропал у берегов Чили

21:49
  • вторник
  • 26 марта 2024

Спортсмен отправился в кругосветное путешествие в октябре 2023-го

Российский яхтсмен пропал у берегов Чили. Виталий Елагин в октябре прошлого года отправился в кругосветное плавание и перестал выходить на связь 19 марта.

Московские яхтсмены закрыли сезон на пронизывающем ветру
Самый молодой пилот завершил кругосветное путешествие

Как сообщил ученик яхтсмена Алексей Чванов, в поисках капитана яхты "Дочь ветра" объединились много неравнодушных людей. В частности, яхта "Русарк Аврора" осматривает берега недалеко от мыса Горн, задействована помощь посольства России в Республике Чили. Изучаются спутниковые и радарные снимки последнего местоположения и предполагаемого маршрута.

Виталий Елагин - чемпион России по яхтенному спорту, инструктор и путешественник. Главной целью кругосветного путешествия яхтсмен назвал желание достойно пронести флаг России вокруг земного шара.

Поиски с неба приостановлены на несколько дней из-за плохой видимости и сильного ветра. Прогноз погоды очень неблагоприятен, сообщает Telegram-канал спортсмена "Дочь ветра в Океане".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виталий Елагин
Виталий Елагин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.