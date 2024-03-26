Спортсмен отправился в кругосветное путешествие в октябре 2023-го

Российский яхтсмен пропал у берегов Чили. Виталий Елагин в октябре прошлого года отправился в кругосветное плавание и перестал выходить на связь 19 марта.

Как сообщил ученик яхтсмена Алексей Чванов, в поисках капитана яхты "Дочь ветра" объединились много неравнодушных людей. В частности, яхта "Русарк Аврора" осматривает берега недалеко от мыса Горн, задействована помощь посольства России в Республике Чили. Изучаются спутниковые и радарные снимки последнего местоположения и предполагаемого маршрута.

Виталий Елагин - чемпион России по яхтенному спорту, инструктор и путешественник. Главной целью кругосветного путешествия яхтсмен назвал желание достойно пронести флаг России вокруг земного шара.

Поиски с неба приостановлены на несколько дней из-за плохой видимости и сильного ветра. Прогноз погоды очень неблагоприятен, сообщает Telegram-канал спортсмена "Дочь ветра в Океане".

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