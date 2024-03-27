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Востоковед Супонина: в Европе прямо говорят об угрозе от украинских беженцев

08:23
  • среда
  • 27 марта 2024

Связано ли это с терактом в "Крокусе"?

Террористы, атаковавшие "Крокус", действовали под радикальными исламскими лозунгами. Но какие силы стоят за деятельностью подобных группировок? Отмечались ли прежде связи Украины с экстремистами с Ближнего и Среднего Востока? И как сказывается политика США в этих регионах на активности исламских радикалов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Исполнители теракта в “Крокусе” действовали под лозунгами исламистских организаций крайнего толка. Но все, кто занимается этой проблемой, хорошо знают, что за такого рода ячейками нередко стоят другие силы. Некие спецслужбы, организации, интересанты. И в Европе сейчас прямо говорят о том, что есть непосредственная угроза безопасности, так как масса беженцев идет из Украины в европейские страны", - указала эксперт.

Полный комментарий Елены Супониной смотрите в видео

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