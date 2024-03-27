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ВС России улучшили свое положение на всех направлениях

08:15
  • среда
  • 27 марта 2024

На донецком участке фронта ВСУ за сутки потеряли 420 боевиков

На всех направлениях в зоне СВО российские войска улучшили положение по переднему краю.

На донецком участке фронта ВСУ за сутки потеряли 420 боевиков. Средствами ПВО уничтожен 131 вражеский беспилотник, перехвачены две ракеты С-200, переделанные радикалами для поражения наземных целей, а также 15 снарядов РСЗО "Хаймарс" и "Вампир".

На северодонецком направлении штурмовики Су-25 уничтожили опорные пункты и живую силу неонацистов. "Грачи" нанесли удар по подразделениям киевских боевиков неуправляемыми авиационными ракетами. После поражения целей - экипажи выполнили маневр уклонения, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром базирования.

На артемовском направлении операторы разведывательных беспилотников группировки "Юг" сбили украинский ударный дрон "Баба-Яга". Этот квадрокоптер опасен тем, что может нести до 60 килограммов взрывчатки, боевики используют его против нашей пехоты и легкобронированной техники. У "Бабы-Яги" хорошая управляемость, но она - и главная уязвимость. Оператор российской "птички" зашел сверху и протаранил вражеский аппарат, который вместе с боеприпасами рухнул в поле.

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