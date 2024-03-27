Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Капитан медицинской службы Виктория Ким вынесла с поля боя двух тяжелораненых

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Святослав Ананьев выдвинулся на восстановление поврежденной осколками аппаратной связи. С риском для жизни он оперативно устранил неполадки. Координация российскими подразделениями снова была налажена, что позволило нашим артиллеристам подавить огневые позиции ВСУ. Вражеская атака была отбита.

Капитан медицинской службы Виктория Ким, несмотря на массированный обстрел радикалов, оказала первую помощь бойцам и вынесла с поля боя двух тяжелораненых. И это только один случай. За время спецоперации профессионализм и мужество Виктории сохранили десятки жизней российских военнослужащих.

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