Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Президент отметил их мужество и вклад в обеспечение правопорядка и суверенитета государства

В среду профессиональный праздник отмечают войска национальной гвардии России, которые стоят на страже безопасности страны и народа.

Бойцы самоотверженно борются с преступностью, терроризмом и экстремизмом, охраняют стратегические объекты и социальные учреждения, участвуют в военных операциях и вооруженных конфликтах.

С праздником военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии поздравил Владимир Путин. Президент отметил их мужество и вклад в обеспечение правопорядка и суверенитета нашего государства. А также подчеркнул значимость задач, которые росгвардейцы выполняют в зоне СВО.

"Особо хочу отметить наших товарищей, несущих службу в Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, Защищаете жизнь мирных граждан, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете осуществлять прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций, безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа. Уважаемые товарищи, в основе высокого авторитета Росгвардии - уважение людей, понимание того, как значима ваша профессия. Уверен, вы и впреть будете делать все, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества", - сказал глава государства.

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