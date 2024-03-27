ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракетный полк комплексов "Ярс" вышел на маршруты боевого патрулирования

08:24
  • среда
  • 27 марта 2024

В рамках командно-штабных учений грозная техника отправилась на полевые позиции

Ракетный полк комплексов "Ярс" Иркутского соединения вышел на маршруты боевого патрулирования.

В рамках командно-штабных учений грозная техника покинула специальные сооружения и отправилась на полевые позиции. Во время боевого дежурства военнослужащие отработают более 20 задач, освоят новые районы патрулирования. Кроме того, преодолеют участок условно зараженной местности и отразят нападение диверсионно-разведывательных групп.

В маневрах задействованы около 300 единиц крупногабаритной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выход на боевое патрулирование ПГРК "Ярс"
Выход на боевое патрулирование ПГРК "Ярс"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.