Ракетный полк комплексов "Ярс" вышел на маршруты боевого патрулирования

В рамках командно-штабных учений грозная техника отправилась на полевые позиции
Ракетный полк комплексов "Ярс" Иркутского соединения вышел на маршруты боевого патрулирования.
В рамках командно-штабных учений грозная техника покинула специальные сооружения и отправилась на полевые позиции. Во время боевого дежурства военнослужащие отработают более 20 задач, освоят новые районы патрулирования. Кроме того, преодолеют участок условно зараженной местности и отразят нападение диверсионно-разведывательных групп.
В маневрах задействованы около 300 единиц крупногабаритной техники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"