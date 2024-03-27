Ракетный полк комплексов "Ярс" вышел на маршруты боевого патрулирования

В рамках командно-штабных учений грозная техника отправилась на полевые позиции

Ракетный полк комплексов "Ярс" Иркутского соединения вышел на маршруты боевого патрулирования.

В рамках командно-штабных учений грозная техника покинула специальные сооружения и отправилась на полевые позиции. Во время боевого дежурства военнослужащие отработают более 20 задач, освоят новые районы патрулирования. Кроме того, преодолеют участок условно зараженной местности и отразят нападение диверсионно-разведывательных групп.

В маневрах задействованы около 300 единиц крупногабаритной техники.

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