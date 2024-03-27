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Жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа стали не менее 15 человек

08:27
  • среда
  • 27 марта 2024

Атаке подверглись жилые дома в городе Рафах

Не менее 15 палестинцев стали жертвами новых авиаударов Израиля по сектору Газа. Атаке подверглись жилые дома в городе Рафах и лагерь беженцев на юге анклава.

Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

В городе Хан-Юнис армия штурмует больничный комплекс "Насер". ЦАХАЛ окружила территорию и отдала приказ покинуть здание находящимся внутри медикам и беженцам.

Еще семь человек погибли в результате израильских обстрелов Ливана - ударам подверглись позиции "Хезболлы" и медицинский центр.

В Тель-Авиве прошла очередная массовая акция с требованием скорейшего освобождения заложников и переговоров с ХАМАС. Митингующие перекрыли городское шоссе и заперли себя в клетках.

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