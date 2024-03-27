Российские регионы готовятся к весеннему паводку

В Оренбургской области резкое таяние снега уже привело к первым подтоплениям

Во многих российских регионах полным ходом идет подготовка в весеннему паводку. В Башкирии инженерные соединения провели подрывы на наиболее опасных участках реки Сюнь. От подтопления теперь защищены три села, в которых проживает 1 тысяча человек.

Группа саперов совершила 200-километровый марш, провела разведку русла реки и заложила около 200 килограммов взрывчатки. Ледяные поля были уничтожены.

В Оренбургской области резкое таяние снега уже привело к первым подтоплениям в населенных пунктах. Паводок пришел в несколько районов Орска. И хотя реки региона еще покрыты льдом, уровень воды в них начал постепенно подниматься.

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