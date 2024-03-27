Небо над исландским вулканом украсило северное сияние

Фаградальсфьядль извергается уже в четвертый раз с конца прошлого года

Невероятно красивое зрелище можно наблюдать в эти ночи на юго-западе Исландии: мощная магнитная буря вызвала северное сияние, которое украсило небо над вулканом Фаградальсфьядль.

Он извергается уже в четвертый раз с конца прошлого года. Под угрозой уничтожения - город Гриндавик и знаменитый геотермальный курорт "Голубая лагуна".

Местное население эвакуировали еще в ноябре, когда вулкан только начал проявлять активность, а прямо под городом образовались подземные реки магмы. Трещина, возникшая из-за серии землетрясений, протянулась примерно на три с половиной километра.

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