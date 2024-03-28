Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Луна в Скорпионе довольна жизнью

Овны

Вы можете чувствовать себя не у дел, как будто вас специально не замечают или даже игнорируют. Это не так, будьте спокойны и занимайтесь сугубо личными делами.

Тельцы

Ваш Уран и Венера в Рыбах хотят помочь всем представителям знака обзавестись новыми друзьями, подписчиками и связями. Если вы в этом заинтересованы, не ленитесь сегодня.

Близнецы

Какое-то событие или чьи-то слова послужат толчком, а может, и пинком для прокрастинаторов. Да-да, хватит топтаться на месте, пора что-то делать!

Раки

Вам предстоит выйти из зоны комфорта и попросить о помощи соратников или собрать команду. Звезды помогают расти и хотят, чтобы у вас проявились организаторские способности.

Львы

Вас порадует выигрыш в лотерею или долг, о котором вы уже забыли. Также это хороший день для инвестиций, валютных операций, выбора страховки, подачи документов.

Девы

Сердечки и цветы наполнили мысли влюбленных представителей этого знака! Сегодня хорошо знакомиться с родителями любимого человека, делать предложения, если уже готовы к этому.

Весы

Для вас по-прежнему актуальна забота о здоровье, выработка новых полезных привычек. Не бросайте начатое, пробуйте новое, ищите ключ к хорошему самочувствию.

Скорпионы

Луна в вашем знаке довольна жизнью: с ней в команде Венера и Уран. Любовь, творчество, хобби, приятный досуг, развлечения, дети - вот что будет радовать сегодня.

Стрельцы

Дома вас ждут приятные новости и события: подарок без повода, отремонтированный кран или приготовленный ужин. День неплох и для налаживания отношений и семейных праздников.

Козероги

У вас будут отлично складываться дела, связанные с документами, разрешениями. Если хотите в отпуск, пишите заявление сегодня - шансы получить "добро" высоки.

Водолеи

Готовьтесь к оживлению финансовых потоков! Вы будете больше получать и тратить, вкладывать, переводить - деньги больше не обходят вас стороной.

Рыбы

С каждым днем ситуация все больше склоняется в вашу пользу - это Венера работает на вас. Чтобы не упускать шансы, будьте в курсе событий, новостей, не уходите в тень.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"