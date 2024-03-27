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Над Белгородской областью сбито 18 воздушных целей

08:15
  • среда
  • 27 марта 2024

Пострадал мужчина

Над Белгородом и Белгородским районом системами противовоздушной обороны в ночь на среду, 27 марта, сбито 18 воздушных целей. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

В Белгороде во время обстрела ВСУ повреждены жилые дома
ВСУ обстреляли Белгород: есть пострадавшие

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в результате этого ночного обстрела пострадал один человек — у мужчины осколочные ранения поясничной области.

Осколками посечены окна в двух квартирах и несколько автомобилей, а также повреждены несколько частных домов.

Киевский режим не оставляет попыток ударить по территории России. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

В России разрабатывают новые инструменты борьбы с украинскими обстрелами. Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов в Московской области. Ему рассказали, что ведется усовершенствование комплекса для защиты от барражирующих дронов, при этом Шойгу подчеркнул, что "быстрее надо делать".

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