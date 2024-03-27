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Байден вновь публично оскорбил Путина

08:40
  • среда
  • 27 марта 2024

Американский политик уже позволял себе грубые высказывания

Президент США Джо Байден вновь позволил себе хамское высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина. Говоря о поддержке киевского режима, Байден назвал Путина мясником.
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Как заявил пожилой американский президент, "мы могли бы сделать так много важных вещей", в том числе позаботиться о выделении помощи Украине для защиты "от этого мясника Путина".

В тот же день спикера Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге спросили, не страдает ли Байден от деменции, но чиновница сочла вопрос "невероятно оскорбительным". Жан-Пьер заверила, что Байден "всегда был сосредоточен на американском народе", а его действия в качестве главы государства назвала историческими, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления Джо Байдена "в стиле голливудского ковбоя" в адрес российского лидера Владимира Путина оскорбляют только сами Соединенные Штаты. Сам российский лидер, комментируя поведение американского коллеги, отмечал, что "он же не может сказать: "Володя, спасибо тебе!".

Неосторожные высказывания Байдена обостряют отношения США с другими странами. МИД Венгрии вызвал американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана после заявления президента Соединенных Штатов о том, что глава правительства Венгрии "стремится к диктатуре".

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