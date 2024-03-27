Россиян призвали взвешивать риски при планировании поездок за границу

Возможны задержания в более чем 100 странах мира

МИД России призвал россиян тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу.

Дипломаты ранее неоднократно предупреждали о возможных задержаниях или арестах по запросу США. Соединенные Штаты имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами, в том числе и с популярными туристическими направлениями – Турцией, Таиландом, Египтом, Израилем и другими.

Кроме того, перед поездкой необходимо навести справки о военно-политической, природной и эпидемиологической ситуации в стране, напомнили в МИД. Свежую информацию можно получить в мобильном приложении "Помощник за рубежом", на сайтах российских дипломатических миссий и консульского департамента и ДСКЦ.

Путешествующим в страны ЕС следует помнить о запрете ввоза определенных вещей и взъезда на личном автомобиле, рассказали РИА Новости в МИД России.

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