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На Чукотке нашли мужчину, который пять месяцев назад заблудился в тундре

08:29
  • среда
  • 27 марта 2024

70-летний рыбак не смог попасть домой из-за морозов

На Чукотке разыскали и привезли домой мужчину, который провёл в тундре 5 месяцев. Рыбак ещё осенью ушёл на дальний промысел, но к Новому году, как планировал, не вернулся. Супруга пропавшего семидесятилетнего пенсионера обратилась за помощью в полицию. Историю чудесного спасения рассказала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Она отметила, что мужчина жил в селе Усть-Белая Чукотского автономного округа. Он заядлый рыбак и периодически в одиночку уходил на дальний промысел. Осенью 2023 года он ушёл из дома и обещал вернуться к Новому году. Однако не пришёл и на связь не выходил.

Полицейские нашли рыбака в 150 километров от села. Мужчина был сильно истощен, так как продукты закончились месяц назад. Всё это время Он питался корой с деревьев и запасами рыбы. Сотрудники полиции доставили рыбака домой, от медицинской помощи он отказался.

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