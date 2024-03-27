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Вучич предупредил сербов о надвигающейся угрозе

08:57
  • среда
  • 27 марта 2024

Сербия готова к борьбе

Сербов предупредили о наступающей угрозе национальным интересам.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Информацию об опасности получили спецслужбы страны, в ближайшее время население будет о ней проинформировано.

"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам <…> Будет тяжело, как никогда тяжело. Мы будем бороться. Сербия победит", - написал Вучич в социальных сетях.

О чем именно идет речь, сербский президент не уточнил.

Ранее Вучич одним из первых отреагировал на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он назвал произошедшее "трагическим событием с непредсказуемыми последствиями".

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