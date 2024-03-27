Они наперекор фактам пытаются убедить весь мир в отсутствии украинского следа

Товарищеский матч сборные Франции и Чили начали с минуты молчания в память о жертвах в "Крокус сити холле". В это время на другом конце планеты - Аляске - жители несут цветы и выражают соболезнования родным погибших.

Пока обычные люди скорбят, политики стараются отвести все подозрения в причастности к теракту от своих украинских подопечных. Но их заявления все больше указывают на то, что следы ведут именно туда.

"Это неправда. Мы дали это понять, что нет никаких доказательств причастности Украины, потому что Украина к этому не причастна. Все эти комментарии российских чиновников - российская пропаганда", - сказал Мэтью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

В ответ пустили в ход пропаганду американскую. Агентство Bloomberg сообщает: якобы даже в окружении российского президента не все уверены в причастности Киева. В нашем МИДе ответили: "Шедевральная новость. Просто мать всех фейков".

Даже британские эксперты уже сомневаются в правдивости американской версии о причастности к теракту запрещенной в России группировки ИГИЛ.

"У меня серьезные сомнения относительно этого. ИГИЛ не платят деньги за совершение терактов, они намеренно совершают самоубийство на месте трагедии, потому что верят, что станут мучениками. Но исполнители теракта в Москве пытались добраться до Украины. Это не соответствует методам работы ИГИЛ", - указал Маркус Пападопулос, политолог, редактор журнала Politics First.

Вашингтон преследует вполне понятные цели, говорят эксперты. Во-первых, прикрыть нацистский киевский режим, чтобы самим не оказаться в спонсорах терроризма. Хотя известно, кто приложил руку к созданию той же ИГИЛ. Во-вторых, это повод подорвать отношения России с исламским миром. А заодно и припугнуть европейских сателлитов, чтоб те активнее вкладывались в проект Украина. И вот в Германии уже запереживали.

"Мы предполагаем, что террористическая группировка "Исламское государство, провинция Хорасан" несет ответственность за убийственный теракт в Москве. Это источник величайших исламистских угроз и для Германии. После того, что случилось в Москве, мы стали очень осторожны", - заявила Нэнси Фейзер, министр внутренних дел Германии.

А вот на Банковой, похоже, усиливают свой террористический аппарат. С должности главы Совета нацбезопасности Украины уволен один из главных болтунов - Алексей Данилов. На его место Зеленский назначил Александра Литвиненко, бывшего главу Службы внешней разведки. Который работал непосредственно с Кириллом Будановым, внесенным в нашей стране в список террористов и экстремистов после кровожадных заявлений и угроз убийством российских журналистов и общественников.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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