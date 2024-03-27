Российские десантники вышли к окраинам города

Гарнизон ВСУ в Часов Яре доживает последние дни. Российские десантники вышли к окраинам города. До позиций боевиков - всего 500 метров. И если еще несколько дней назад по опорным пунктам приходилось стрелять навесом, то сейчас уже бьют прямой наводкой.

Лесопосадки - последний рубеж, который отделяет передовые подразделения ВДВ от траншей националистов. В среду стало известно, что нашим артиллеристам удалось всего одним залпом накрыть замаскированный в лесу целый взвод американских гаубиц М-777.

Но время решающего штурма Часов Яра еще не пришло, говорят бойцы. Важно уничтожить укрепрайон внутри города. Чтобы боевикам просто некуда было отступать и где прятаться. С этой задачей лучше всего справляются авиация и реактивные установки.

По последним разведданным, генштаб ВСУ, начал вывод из города своих основных сил. Поэтому и натиск российских подразделений вырос в разы.

Еще один признак скорого бегства националистов - в Часов Яр перестали привозить раненых. Это решение командование ВСУ приняло после массированного ракетно-артиллерийского удара российских войск по местам дислокации натовских советников. В результате был уничтожен подземный бункер. Ликвидированы несколько офицеров из США и Польши. И не исключено, что среди них - бригадный генерал Адам Марчак. Польские СМИ пишут, что причина смерти - естественная. Но совпадение выглядит уж очень странно. По крайней мере, точно известно, что в день артналета генерал приезжал в тот самый бункер. С целой свитой сопровождающих.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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