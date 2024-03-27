Шестеро числятся пропавшими без вести после обрушения моста в Балтиморе

Грузовое судно на полном ходу врезалось в одну из опор

Шесть человек числятся пропавшими без вести после обрушения автомобильного моста в американском городе Балтимор. И шансов найти их живыми практически нет.

Накануне грузовое судно на полном ходу врезалось в одну из опор моста. Стальная конструкция почти целиком рухнула в воду.

Как сообщили в минтрансе, ЧП может привести к серьезным проблемам в экономике страны. Поскольку фактически заблокирован один из основных портов для американского экспорта угля и автомобилей. А альтернативные системы логистики не проработаны.

С комментарием о произошедшем выступил и президент Байден. Он исключил версию теракта. И поделился воспоминаниями о том, как сам неоднократно ездил по мосту - на машине и на поезде. Президента не смутил тот факт, что железнодорожных путей там никогда не было.

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