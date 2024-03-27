ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шестеро числятся пропавшими без вести после обрушения моста в Балтиморе

11:46
  • среда
  • 27 марта 2024

Грузовое судно на полном ходу врезалось в одну из опор

Шесть человек числятся пропавшими без вести после обрушения автомобильного моста в американском городе Балтимор. И шансов найти их живыми практически нет.

Накануне грузовое судно на полном ходу врезалось в одну из опор моста. Стальная конструкция почти целиком рухнула в воду.

Как сообщили в минтрансе, ЧП может привести к серьезным проблемам в экономике страны. Поскольку фактически заблокирован один из основных портов для американского экспорта угля и автомобилей. А альтернативные системы логистики не проработаны.

С комментарием о произошедшем выступил и президент Байден. Он исключил версию теракта. И поделился воспоминаниями о том, как сам неоднократно ездил по мосту - на машине и на поезде. Президента не смутил тот факт, что железнодорожных путей там никогда не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обрушение моста в США
Обрушение моста в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.