Россия направила очередную партию гумпомощи жителям сектора Газа

Спецборт Ил-76 вылетел в аэропорт египетского города Эль-Ариш

Очередная партия гуманитарной помощи направлена по линии МЧС жителям сектора Газа. 29 тонн продуктов и средств личной гигиены собрали в Карачаево-Черкесии.

В среду спецборт Ил-76 вылетел из российской республики в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Там груз передадут представителям Красного Полумесяца.

С начала конфликта на Ближнем Востоке 20 рейсов МЧС доставили жителям палестинского анклава более 480 тонн гуманитарных грузов.

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