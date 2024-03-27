В российских регионах начинается весенний паводок

Несколько мостов подтоплено в Калужской области

Машины по дорогам Оренбурга, которые превратились в бурные реки, и найти их можно только по знакам, напоминают больше водный транспорт. И легковой, и общественный. В регионе начался обильный паводок. За ночь подтопленными оказались 50 частных и 15 многоквартирных домов. Жителям приходится вычерпывать воду и выносить ведрами. А все потому, что с неожиданным наступлением плюсовых температур весной добавились и обильные осадки. По прогнозам специалистов, самой сложной порой для региона станет апрель. Уже сейчас жителям рекомендуют собирать тревожные чемоданчики. По разным оценкам, пострадать могут более 7 тысяч человек.

От большой воды спасаются и на улицах Тольятти. Здесь тоже потоп практически библейских масштабов. Такими темпами водителям скоро понадобятся не только дворники, но и перископ.

Соседняя Самара - городок, в котором теперь прогулки по воде дело обыденное. Иначе из трамвая не выбраться. И улицу тоже не перейти. Местное МЧС заявляет, что к паводку регион готов. Ожидается, что подтопит более 70 населенных пунктов.

Готовятся к большой воде и в Башкирии. Сначала проводят рекогносцировку - то есть находят подходящее место, потом делают лунки, прокладывают взрывчатку, детонаторы, а уже потом - взрывают. 200 килограммов взрывчатки - и три населенных пункта от паводка не пострадают.

А это уже Калужская область - лед перестал стоять на реке Угре. За сутки она поднялась больше, чем на 300 сантиметров. Вода стремительно направляется в Оку. По прогнозам специалистов, после снежной зимы сильные повадки будут в Поволжье, средней полосе, на Урале, в Западной Сибири, Бурятии, Забайкалье, некоторых районах Якутии, Приморья и на Камчатке.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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