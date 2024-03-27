Черное золото Крыма: что такое сакские грязи и как их используют

Программа масштабной реконструкции всей гидротехнической системы сохранения и добычи подходит к концу

Первую партию грязи Сакского озера доставляют к берегу рано утром, чтобы ближайшие санатории могли пополнить запасы и подготовится к дневным процедурам. Добыча ведется открытым способом. ,Баржа выходит примерно на середину озера где большим ковшом с глубины 80 сантиметров в нее нагружают "черное золото". За одну ходку получается перевезти порядка 25 тонн. На берегу от этой субстанции отделяют жидкость - и сразу же грязь направляется в хранилища санаториев или на дальнейшую переработку.

Этот природный бальзам готовился тысячелетия. В конце Ледникового периода сформировался небольшой лиман, который постепенно превратился в озеро. В результате испарений увеличилась концентрация соли - такую воду называют рапа. Под полутораметровым слоем этого консерванта веками формировались илистые отложения. Их целебные свойства были известны еще грекам и скифам. А сейчас грязь - основа для сотен видов косметических средств.

Ученые выявили, что содержание витаминов, аминокислот и липидов в сакских грязях в два-три раза выше, чем в грязях Мертвого моря. Главное - поддерживать водно-солевой баланс. За этим следят десятки узкопрофильных специалистов.

"Ежедневно исследуем состав рапы и грязи Сакского озера. Следим за минерализацией. Она может меняться от сезона года, от количества дождей или солнечного излучения. По данным показателям видно, нужно ли регулировать уровень рапы в озере", - объяснила Ирина Безмен, начальник центральной испытательной лаборатории.

Еще в 1926 году здесь открыли научно-производственную базу и построили комплекс гидротехнических сооружений. Правда, до наших дней их ни разу не реконструировали. Крым мог лишился уникального месторождения - спасла федеральная программа.

"Новая грязедобывающая машина, новая баржа, новый грязевой пункт, новые бункеры, построена новая рапабашня, построена новая морская насосная, новая озерная насосная", - рассказал Александр Дубейко, замдиректора по производству.

За 10 лет количество санаториев, куда поставляется продукция, выросло почти в 2 раза. А вот объемы добычи сократились. Причина - совершенствование методов лечения. Пациентов уже не погружают в ванны с грязью, это опасно для сердечно-сосудистой системы. Предпочтительнее обертывания и точечные аппликации.

"Железно мне хватает этих процедур на 6-8 месяцев. Я не болею, ноги не болят, руки, суставы – все хорошо. У меня сахарный диабет, часто хожу сюда. Летать хочется. У меня поясница, суставы, так как я до этого служил на атомной подводной лодке, это дает знать. Поэтому сюда приезжаю, суставы подлечить, поясницу", - рассказывает один из пациентов.

Опорно-двигательный аппарат и восстановление после травм, лечение внутренних органов, сахарного диабета и бесплодия - за целебным эликсиром сегодня приезжают не только из разных уголков России, но со всего мира.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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